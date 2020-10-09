Юные самарские программисты разрабатывают приложение для занятий спортом

Школьники разрабатывают приложение для занятий спортом

В Самаре юные программисты разрабатывают приложение для занятия спортом. Этим заняты воспитанники «IT-куба», который в этом году открылся в городе. Сейчас в нем занимается около 400 талантливых школьников. В данный момент ребята под руководством девятиклассника из технического лицея Александра Андреева взялись за разработку приложения, призванного мотивировать молодежь к занятиям спортом, с расписанием тренировок и мини-играми. Александр - один из пяти самарских победителей хакатона всероссийского фестиваля виртуальной и дополненной реальности, проходившего в Сколково полтора года назад. Самарская команда из пяти ребят на фестивале представила приложение по визуализации химических реакций при помощи виртуальных кубиков с названиями элементов.

Возможность проявить себя и воплотить идеи в жизнь открылась перед самарскими школьниками благодаря национальному проекту «Образование», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.

- Такие центры создаются при региональном и федеральном финансировании. IT-куб – только одна из ключевых точек в огромной сети, в которую также входят детские мини-технопарки, и технопарки «Кванториум», и «Точки роста». Всего этой деятельностью охватывается около 50-ти тысяч ребят в год, - говорит директор областного Центрадетско-юношеского технического творчества Алексей Богатов.

По инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе в рамках национального проекта «Образование» созданы 40 мини-технопарков.

- В рамках реализации национального проекта «Образование» 1 сентября 2019 года для 1 500 ребят открыл двери второй корпус образовательного центра в Южном городе, в этом году уже в 87 школах муниципальных районов работают центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Масштабное обновление коснулось и кабинетов технологии. В 24 школах региона обновлено оборудование, - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. - Нацпроект дал возможность будущим архитекторам, дизайнерам, химикам-технологам, специалистам по генной инженерии и робототехнике осваивать азы профессий уже в юном возрасте. В СамГТУ начал работу современный центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации имени лауреата Нобелевской премии Николая Семенова». Большой победой стало получение регионом гранта на модернизацию и создание областного центра для одаренных детей «Вега». В нем есть оборудование, которым располагает далеко не каждый университет. В центре будут заниматься школьники под руководством профессорско-преподавательского состава вузов, которых мы будем приглашать для проведения профильных смен».

Кроме того, в этом году по сельским школам начал курсировать мобильный кванториум.