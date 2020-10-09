Три постройки и гектар травы загорелись в Самарской области

Пострадавших в результате пожара не было Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Три нежилые постройки загорелись на общей площади 80 кв. метров в Клявлинском районе Самарской области в пятницу, 9 октября. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России региона.

Сообщении о пожаре поступило в 12:30. По прибытию на место пожарные установили, что горят три нежилых строения, а также гектар травы. Ликвидацией пожара занялись 13 человек и 4 единицы техники, в дальнейшем было отправлено еще 20 человек и 7 единиц техники.

Погибших и пострадавших в результате случившегося не было. Пожар был локализован в 14:27, ликвидация открытого горения объявлена в 14:35.