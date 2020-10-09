«Акрон» проиграл «Томи», ведя по ходу встречи

Победу «Томи» принес дубль Дениса Давыдова. Фото: ФК «Томь».

Тольяттинский «Акрон» не смог обыграть одного из аутсайдеров Футбольной национальной лиги «Томь». Матч 14 тура проходил в Томске и завершился со счетом 2:1. При этом тольяттинцы вели по ходу встречи – счет на 43-ей минуте открыл Артем Делькин. Однако дубль Дениса Давыдова принес хозяевам победу.

Это первая победа «Томи» под руководством Александра Кержакова.

После 14 туров «Акрон» занимает 16 место с 14 очками. Столько же у «Енисея». Однако красноярцы свой матч пока не сыграли.

Следующий матч тольяттинцы проведут во вторник, 13 октября, против «Иртыша». Матч пройдет в Омске и начнется в 17:00 по самарскому времени.