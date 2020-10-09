Плюс 40 за сутки в Тольятти: стало известно, где и как заразились коронавирусом в Самарской области

Среди новых заразившихся 93 уже болели ОРВИ или гриппом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области выявили 121 новый случай заражения коронавирусом. По данным оперштаба региона, общее количество заразившихся достигло 12 805 человек.

В целом по стране был достигнут рекордный суточный показатель - в 85-ти регионах нашли 12 126 заразившихся, а всего выявлено 1 272 238 человек.

В Самарской области среди новых заразившихся 93 уже болели ОРВИ или гриппом. Из контактных выявлено 19 человек, у девятерых не было никаких симптомов.

Если ранее Самара традиционно занимала первое место среди выявленных заболевших, то на этот раз первая строчка осталась за Тольятти, где 40 новых случаев (в Самаре - 20). В тройке лидеров на этот раз Кошкинский район, где 10 новых случаев, всего там выявлено 67.

За сутки выздоровело 95 человек, всего вылечились 10 046 пациентов, что составляет 80% от общего числа заразившихся.

Новых летальных случаев не выявлено, ранее умерло 207 человек.