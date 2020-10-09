Главу самарского цирка подозревают в нанесении ущерба на 4 млн рублей

В работе руководства цирка нашли нарушения

Аудиторская комиссия дирекции «Росгосцирка» провела проверку финансово-хозяйственной деятельности филиалов в нескольких городах, в том числе в Самаре, и нашла нарушения, сообщает сайт kp.ru.

Изучив деятельности цирков в период с 2017 по 2020 годы, нашла многочисленные нарушения в том числе в работе самарского цирка. Так, выяснилось, что деятельность его главы принесла ущерб в 4 млн рублей.

"В настоящее время, в отношении Блинчикова готовится заявление о совершении им преступлений. В ближайшее время материалы будут направлены в ГУ МВД России по Самарской области для проведения доследственной проверки и возбуждения в отношении него уголовного дела", - сообщается на kp.ru.

Кроме того, нарушения выявлены в цирках Новосибирска и Санкт-Петербурга. Общий ущерб оценивают почти в 150 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в самарской цирке может начаться капитальный ремонт.