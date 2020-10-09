В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыто движение на ул.Советской Армии

Вчера по ул.Советской Армии текли потоки воды Фото: Александра БУДАЕВА

Вечер пятницы в Самаре не задался у тех горожан, которым по воле судьбы требуется проехать по ул.Советской Армии. Из-за коммунальной аварии движение по ней перекрыто в обе стороны на участке между Московским шоссе и ул.Ново-Садовой.

Вчера прямо по проезжей части текли потоки воды. Выяснилось, что труба повреждена в районе дома 216 - это на пересечении ул.Советской Армии и Радиальной 8-ой.

Работы на месте аварии ведут сотрудники компании РКС, по их информации, утечка обнаружена на трубе диаметром 300 мм. Когда они будут завершено - пока не ясно.

В итоге на момент публикации пробки в Самаре оцениваются в 7 баллов. Но ул.Ново-Садовая "стоит" от остановки "Центральный парк" до ул.Советской Армии по направлению из города, а Московское шоссе - от Завода им.Тарасова до Центрального Автовокзала по направлению "в город".

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На месте работают специалисты (подробности)