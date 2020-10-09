Самарского прокурора Никиту Зубко перевели в Рязанскую область

Самарский прокурор Никита Зубко уезжает на повышение в Рязанскую область Фото: Архив КП

Генеральная прокуратура РФ утвердила перевод на другое место службы Никиты Зубко, который сейчас занимает пост прокурора г.Самары.

Напомним, Никите Зубко 35 года. Он окончил юридический факультет СамГУ, карьеру начинал с прокуратур Красноглинского и Кировского района, потом следил за соблюдением закона на особо режимных объектах, надзирал за работой дознания и следствия, а с 2015 по 2018 гг занимал пост заместителя прокурора Красноярского района.

19 февраля 2018 года Зубко был назначен на пост прокурора Самары, в этой должности проработал чуть более 2,5 лет. Сейчас он фактически уходит на повышение, хотя оно и связано с переездом в другой регион.

В соответствии с решением генпрокуратуры теперь он переведен в Рязанскую область, где станет первым заместителем прокурора Рязанской области.

Кто вместо него возглавит прокуратуру Самары, пока не сообщается.

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