В Самаре хотят построить еще одно колесо обозрения

Посмотреть на все великолепие, в том числе на ипподром, можно будет с высоты колеса обозрения Фото: принтскрин видео.

В Самарской области обсуждают проект-визуализацию территории вокруг стадиона "Самара-Арена". Его представила компания АО "КПМГ". На сайте компании заявляется, что она работает в России и СНГ, вот только специализируется... на аудитах финансовой отчетности, а также решении налоговых и юридических проблем.

Как бы то ни было, картинка, представленная этой конторой, выглядит красиво и предполагает строительство дорог с парковками, ботанического сада и парка отдыха, возведение жилого и образовательного кварталов техно-кампуса, торговых и спортивных объектов, гостиницы, музея технического творчества, театра, ЗАГСа и даже... ипподрома.

На все это великолепие, по замыслу разработчиков проекта, можно будет смотреть с высокого колеса обозрения.

Сколько будет стоить претворение проекта в жизнь и как долго может занять этот процесс, пока не сообщается.

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