Самарский минобр рассказал, когда школьники уйдут на дистанционку

А вы готовы снова помогать своим детям учиться на дистанционном обучении? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области увеличивается число заражений COVID-19, которые выявляют за сутки. Сегодня стало известно, что коронавирус сразил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова - он ушел на самоизоляцию на две недели.

А школы, между тем, продолжают работать, на карантин отправляют лишь отдельные классы и школы. Пока, по данным регионального Роспотребнадзора, вспышки коронавируса зафиксированы лишь в двух образовательных учреждениях.

Родители разделились на два лагеря. Первый, помня весенние мучения, когда в квартирах были заперты родители и школьники, которые чуть не дрались на ноутбуки и компьютеры, считают, что дети должны учиться, пока есть такая возможность.

Вторые, видя рост числа заболевших, спрашивают властей: может, уже хватит?

- Когда ожидаются карантин, "дистанционка" или каникулы? В апреле в Тольятти было 2 заболевших, и во двор запрещали выходить. Сейчас всё намного серьезнее. Почему вы подвергаете наших детей такой опасности? - вопрошают родители.

Чиновники отвечают: вводить новые ограничения они будут только после того, как о необходимости этого выскажется Роспотребнадзор:

- Все образовательные организации Самарской области в настоящий момент работают в штатном режиме, - констатируют сотрудники министерства образования и науки Самарской области. - Вопрос о проведении внеплановых каникул или о переводе детей на дистанционное обучение будет рассматриваться только после поступления соответствующих рекомендаций от Роспотребнадзора.

Конкретные сроки не называются, однако, пожалуй, готовиться к новым мерам против коронавируса в регионе уже пора. Сегодня глава региона подчеркнул: ограничений, как весной, вводить не хочется, но, если ситуация не наладится, - придется.

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