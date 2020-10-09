Больше коек и новые томографы: как в Самаре усилят борьбу с коронавирусом уже с понедельника

В больнице Середавина должен появиться новый томограф Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самарской области на борьбу с коронавирусом бросят новые силы. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров после совещания. К работе приступят еще 10 брига скорой помощи, специальный центр будет координировать работу поликлиник по реагированию на неотложные вызовы. Чтобы врачи были более мобильны, они получат 130 автомобилей, которые забрали у чиновников.

На 680 коек увеличится коечный фонд в лечебных учреждениях - только для коронавирусных больных и тех, у кого есть подозрение на COVID. Врачей поликлинического звена будут лечить онлайн. До конца месяца в больницу имени Середавина поступит новый компьютерный томограф. Также одно из предложений - мобилизовать оборудование частных клиник, чтобы там делали КТ по ОМС и для пациентов скорой.

Все эти меры нужны для того, чтобы борьба с коронавирусной инфекцией стала максимально эффективной. Но и самим жителям стоит постараться. Сейчас во многих торговых сетях не соблюдаются меры безопасности. Уже выписаны более тысячи штрафов.

-Чтобы не вводить дополнительные ограничения деятельности предприятий, учреждений, в том числе, системы образования,давайте вместе думать о том, что от каждого из нас зависит, будут ли детки ходить в школу, как настоятельно просят об этом родители, будут ли работать предприятия, - отметил губернатор.