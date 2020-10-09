В Самаре губернатор рассказал, как усилят борьбу с коронавирусом

Дмитрий Азаров рассказал о том, как будут бороться с коронавирусом. Фото: пресс-служба правительства

В Самарской области решили усилить борьбу с коронавирусом и поддержать медиков. Связано это с тем, что в регионе уже более месяца ежедневно выявляют более сотни заболевших, 9 октября исследования показали рекордную цифру - 121 положительный анализ на COVID-19. Так, в регионе появится еще 680 коек, 10 бригад скорой помощи, а медики получат 130 автомобилей, которые забрали у чиновников. Еще одно нововведение - появится координационный центр, который будет помогать получить помощь врачей поликлиник - вызвать неотложку.

В главном ковидном госпитале региона уже до конца месяца появится компьютерный томограф. Мобилизовать губернатор собирается и частников:

- Я принял решение, что все компьютерные томографы и частных клиник, которые расположены на территории Самарской области, должны работать для общественного здоровья в полной мере, - заявил Дмитрий Азаров.- Мы предварительно уже обсудили этот вопрос со всеми владельцами частных клиник. Уверен, что на наше настойчивое предложение все частные клиники откликнутся.

15 октября в регион поступит вторая партия вакцины от гриппа, которая позволит снизить число и тяжесть осложнение у больных, особенно, если они одновременно с одной инфекцией подхватят вторую – COVID-19.

Одновременно в Самарской области усиливают масочный режим: ношение масок в общественном транспорте и торговых точках строго обязательно. Нарушителей «выдворяют» на улицу и штрафуют. Частных лиц штрафуют на суммы от 1000 до 30 000 рублей, юрлица, допустившие нарушение масочного режима – до полумиллиона. Сам Дмитрий Азаров сегодня признался, что тоже заразился коронавирусом, поэтому на две недели ушел на дистационный режим работы.