Игорь Осинькин о качестве игры "Крыльев Советов": "У нас каждый матч травмы. Это катастрофа!"

Игорь Осинькин прокомментировал игру команды Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин после победы своего клуба в игре с "Текстильщиком", где Иван Сергеев отметился хет-триком, рассказал об успехах и неудачах команды.

- Тяжело складывался матч. Много было потерь необязательных, может быть усталость какая-то накопилась, не может быть, а, конечно, у нас она накопилась, - отметил тренер.

Он подчеркнул, что сейчас команде с огромным трудом дается каждый матч, практически в каждой игре кто-то получает травму и с учетом очень плотного графика для самарцев это превращается в проблему. Сейчас два человека уехали в сборные, Гынсарь с травмой уехал номинально, в стартовый состав вернулся Комбаров.

- Да, мы ротируем. Понятно, что у нас люди квалифицированные, достаточно большая обойма, но даже так иногда нам бывает тяжеловато, - уточнил Игорь Осинькин.

Также тренер отметил, что появление в игре молодого вратаря Богдана Овсянникова был не случайно. Это ротация молодых футболистов, тренер старается всем дать игровое время.