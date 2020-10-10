В Тольятти рассказали, почему сломался "коронавирусный" томограф

Аппараты КТ на вес золота

Как работают томографы в Тольятти на базе 810 отделения тольяттинской больницы №5 рассказали ее сотрудники. Здесь на базе отделения организовали региональный КТ центр. Именно сюда скорые привозят жителей Тольятти, Ставропольского района, Жигулевска, Октябрьска и Шигонского района, а также Сызрани с подозрением на COVID.

- И если плановая пропускная способность аппарата это 100-120 исследований в сутки, то в среднем за сутки с 5 по 8 октября на 2 аппаратах было сделано от 371 до 540 исследований, - объяснили в больнице.

Один из томографов вышел из строя в 10.00 9 октября, уже в 18.00 специалисты фирмы-производителя из Москвы начали ремонт. Его намерены окончить в 14.00 10 октября. А уже 11 октября в городе должны открыть еще один КТ-центр в больнице №1.