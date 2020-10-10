Умерла заслуженный учитель РФ, преподаватель биологии Самарского медико-технического лицея Ольга Дмитриева

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Ольги Дмитриевой.

В Самаре скончалась преподаватель биологии медико-технического лицея, заслуженный учитель Российской Федерации, почетный работник общего образования, кандидат педагогических наук Ольга Дмитриева. Об этом сообщает официальный инстаграм-аккаунт лицея.

- Всегда будем помнить нашего учителя с большой буквы. Вечная ей память. Мы сохраним знания, которые нам дала Ольга Ивановна, ее жизненные уроки, ее напутственные слова и пронесем их через всю нашу жизнь. Она всегда будет с нами, - говорится в сообщении.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Ольги Дмитриевой.