Кандидатуру Андрея Канчельскиса в качестве главного тренера предложили «Акрону»

Последним местом работы Канчельскиса был узбекский «Навбахор», который он привел к бронзовым медалям чемпионата. Фото: twitter.com/pfcnavbahor

Кандидатуру экс-футболиста «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертона» и «Крыльев Советов» Андрея Канчельскиса в качестве главного тренера предложили тольяттинскому «Акрону». Специалист недавно покинул узбекский «Навбахор» и сейчас рассматривает варианты работы в ФНЛ, пишет «Матч ТВ».

- Причиной расторжения контракта с клубом стали четырехмесячные задолженности по зарплате. При Канчельскисе «Навбахор» впервые за 13 лет выиграл бронзовые медали чемпионата Узбекистана, - отмечает сайт телеканала.

При этом издание уверяет – нынешний главный тренер «Акрона» Дмитрий Емельянов попрощался с командой во вторник, 6 октября. Однако в этот же день «Акрон» выступил с опровержением отставки Емельянова. Причина, по которой наставник тольяттинцев пока не может руководить командой, семейные обстоятельства. Место Емельянова временно занял его помощник Дмитрий Годунок.

Андрей Канчельскис – один из самых успешных и титулованных футболистов России. После окончания карьеры игрока он возглавлял «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», «Юрмалу», и московский «Солярис». Последним местом работы Канчельскиса был узбекский «Навбахор», который он тренировал с 2018 года.