Улицу Арцыбушевскую в Самаре отремонтировали на треть

Вместо асфальта тротуары решили выложить плиткой. Фото: администрация Самары.

Власти Самары рассказали, как идет ремонт улицы Арцыбушевской. Ее обновление завершили на 33%. Сейчас там продолжают приводить в порядок тротуары на участке, который называют «литературным» - от переулка Тургенева до улицы Льва Толстого.

- Вместо разрушенного асфальтобетонного покрытия устраивают плиточное. Плитка применяется с учетом пожеланий жителей, поскольку она более эстетична и комфортна для перемещения. К тому же тактильные элементы удобны для слабовидящих и слепых граждан. Маломобильные горожане оценят и пандусы на пешеходных переходах, - отметили в администрации Самары.

Проезжую часть уже отремонтировали. Обновили почти шесть тысяч квадратных метров дороги, заменили бортовой камень. Власти обещают, что асфальт выдержит нагрузку не только от легковых машин, но и от грузовых.

Сейчас рабочие приводят в порядок участок Арцыбушевской от Полевой до Маяковского, обновляют инженерные коммуникации, парковки и газоны.