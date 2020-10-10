Два самарца вошли в топ-3 всероссийского конкурса «Лучший водитель троллейбуса»

Конкурс проходил в Самаре 7 и 8 октября. Фото: администрация Самары.

В Самаре подвели итоги всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса». На пьедестале оказались сразу два самарца. Сергей Василенко и Евгений Иркин заняли второе и третье место соответственно, а победителем стал екатеринбуржец Сергей Мамаев, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

- Я специально долго готовился, если не считать еще водительскую практику – работаю седьмой год, - рассказывает победитель. - А на конкурсе так сложилось, что помогла, наверное, еще и магия чисел: при жеребьевке мне достался № 4, на теории я вытянул билет № 4 и домашнее задание – творческая визитка – тот же номер. И даже первое место - № 1 среди профессионалов совпадает с номером маршрута, на котором я работаю в Екатеринбурге.

Конкурс прошел 7 и 8 октября. Самара приняла его впервые за 20 лет. Победитель также получил 300 тысяч рублей, а занявшие второе и третье места 150 и 50 тысяч соответственно.

Лучшие самарские водители после этого конкурса будут работать на новых троллейбусах. Сейчас городу одобрили заявку на 22 новых машины. Новые троллейбусы пустят по маршруту №4.