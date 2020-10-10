В Самарской области зафиксировали 125 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 с начала пандемии в 63 регионе достигло 12 930. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки коронавирус выявили у еще 125 человек. Это повторение худшего показателя за осень 2020 года. Всего же в России по состоянию на субботу, 10 октября, обнаружили 12 846 новых зараженных. Больше всего в Москве (4 105 человек), Санкт-Петербурге (501) и Московской области (416), сообщает сайт стопкоронавирус.рф. Самарская область в этом антирейтинге на 26 месте.

Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 с начала пандемии в 63 регионе достигло 12 930.

Но есть и хорошие новости – за прошедшие сутки не умер ни одни пациент с коронавирусом.

Напомним, в пятницу, 9 октября, о своем заражении COVID-19 объявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона ушел на двухнедельную самоизоляцию.