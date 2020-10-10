В Самаре лихач на «Мазде» вылетел с дороги и протаранил две машины

Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии. Фото: Ночной патруль Самара / vk.com/patrolsamara.

В Самаре 20-летний водитель на «Мазде» стал виновником массового ДТП. Вечером в пятницу, 9 октября, молодой человек вылетел с дороги на Волжском шоссе рядом с поселком Управленческий и протаранил два автомобиля – «Киа» и вазовскую «четырнадцатую». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области и активисты «Ночного патруля».

- От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель «Мазды» отказался, - уточнили в полицейском главке.

Никто из участников аварии не обратился за медицинской помощью. На месте работали сотрудники ГИБДД. Полиция проводит проверку по факту аварии.