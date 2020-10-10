В Самаре водитель, сбивший женщину, сам отвез ее в больницу

Пострадавшую госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Куйбышевском районе Самары водитель вазовской «четырнадцатой» сбил 74-летнюю женщину. Произошло это в районе 11 часов в пятницу, 9 октября, на Пугачевском тракте. При повороте мужчина не заметил женщину-пешехода, которая переходила улицу по «зебре».

- После ДТП водитель доставил пешехода в больницу, откуда сообщил о ДТП в полицию и там ждал приезда сотрудников ГИБДД, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Пострадавшая сейчас в больнице. Полиция проводит проверку по факту аварии.