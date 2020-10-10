Вспышку коронавируса зарегистрировали в Камышлинском районе Самарской области

Но больше всего заболевших в Самаре – 66 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в Самарской области рассказали подробности о 125 новых заболевших на 10 октября 2020. Больше всего новых случаев в Самаре – 66. Вспышку заболеваемости зарегистрировали в Камышлинском районе региона. Там 19 случаев. Так много заболевших за сутки там еще не фиксировали. С начала пандемии в этом районе всего было около 20 заразившихся.

16 случаев COVID-19 обнаружили в Ставропольском районе. В Новокуйбышевске и Шенталинском районе по пять новых заболевших, в Тольятти и Волжском районе – по четыре.

Три случая заражения коронавирусом в Безенчукском районе, по одному – в Челновершинском, Елховском и Сергиевском.

Из 125 новых заболевших у 57 человек коронавирус обнаружили при обследовании ОРВИ и внебольничной пневмонии.