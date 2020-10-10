В Самарской области водитель погиб из-за того, что превысил скорость и перевернул машину

Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области вечером в пятницу, 9 октября, произошло смертельное ДТП. На дороге «Урал - Большая Каменка - Русская Селитьба - Большая Чесноковка» Ford Focus вылетел в кювет и перевернулся. Водитель погиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- По предварительной версии сотрудников ГИБДД, ДТП произошло из-за того, что 30-летний водитель превысил скорость. Он не справился с управлением и съехал в кювет, - уточнили в облМВД.

Авария произошла в темное время суток – в районе 22:30.

Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося, после нее правоохранители примут процессуальное решение.