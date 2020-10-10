В Самарской области 17-летний парень угнал машину, чтобы покататься

Подросток катался на машине, пока у нее не закончился бензин. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

До пяти лет лишения свободы светит 17-летнему самарцу. Парня обвиняют в угоне машины жителя села Заплавное Борского района. Он украл вазовскую «семерку», потому что она была не заперта, а он хотел покататься, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Несовершеннолетнего подозреваемого вместе с законным представителем доставили в отдел полиции, где задержанный признался в совершении преступления. Молодой человек рассказал, что, проходя мимо автомобиля, обнаружил, что двери транспортного средства не закрыты. Злоумышленник замкнул провода замка зажигания, тем самым запустив двигатель автомобиля, и катался на нем, пока не закончился бензин на одной из улиц села Черновка в соседнем районе Самарской области, - рассказали подробности в областном главке.

Молодой человек показал, где оставил машину, и ее вернули владельцу. Однако от наказания подростка это не спасет. Раньше у парня уже были проблемы с законом из-за угона машины.