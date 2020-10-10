В Самарской области выросли цены на сахар, огурцы и помидоры

Зато подешевели пшеничная мука, конфеты, мясные консервы, лук, яблоки и морковь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарастат опубликовал изменение цен на товары и услуги в регионе за неделю с 29 сентября по 5 октября. За это время зафиксировали серьезный рост стоимости сахара, помидор и огурцов. Первый подорожал на 3,85%, теперь один килограмм сахара обойдется в среднем в 40 рублей 77 копеек. Помидоры подорожали на 2,93% и стоят теперь около 74 рублей 94 копеек. Средняя цена огурцов в регионе – 67 рублей 82 копейки, рост за неделю составил 2,05%.

Также выросли цены на подсолнечное масло (на 1,57%), маргарин (на 2,74%), а также на свинину, сосиски, полукопченую и варено-копченую колбасу, куриные яйца, сметану, шлифованный рис (на все меньше чем на 1%).

Зато подешевели пшеничная мука, конфеты, мясные консервы, лук, яблоки и морковь.