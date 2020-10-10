«Лада» в овертайме проиграла петербургскому «Динамо» в ВХЛ 1:2

Тольяттинцы вели по ходу встречи, но удержать преимущество не смогли.

«Лада» не смогла обыграть петербургское «Динамо» в первом официальном матче под руководством Александра Баркова. Наставник пропустил начало сезона из-за болезни. Поединок с петербургской командой прошел в Тольятти в субботу, 10 октября, и завершился со счетом 1:2. Судьба встречи решилась в овертайме.

Счет в матче открыл нападающий «Лады» Николай Владимиров, который отправил шайбу под перекладину после прохода. Однако «Динамо» сумело отыграть уже в первом периоде – шайба на счету Владимира Барабанова. Победу петербуржцам принес Михаил Епишин, воспользовавшись большинством.

Следующий матч «Лада» также проведет дома – в понедельник, 12 октября тольяттинцы примут «СКА-Неву». Игра начнется в 19:00 по местному времени.