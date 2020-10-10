В Тольятти на улице Дзержинского мужчина упал в траншею

Спасатели использовали носилки и трос. Фото: vk.com/tltvip.

В Тольятти днем в пятницу, 9 октября, произошло ЧП. В строительную траншею упал мужчина. Об этом сообщила местная жительница в паблике «Тольятти».

- На улице Дзержинского, где уже месяц делают дорогу, в яму упал мужчина, - рассказала тольяттинка Яна.

Доставали мужчину из траншеи спасатели. Они использовали носилки и трос. О состоянии пострадавшего ничего не известно.

Мнение горожан относительно случившегося разделилось. Одни винят во всем тольяттинских властей и хотят получить от них комментарии. Другие уверяют – власти тут ни при чем, виноваты такие горожане, которые скидывают временные ограждения в траншеи.