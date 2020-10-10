Гандболистки «Лады» разгромили «Уфу-Алису» в чемпионате России

После пяти сыгранных матчей «Лада» расположилась на пятой строчке с восьмью очками. Фото: ГК «Лада».

Тольяттинская «Лада» разгромила «Уфу-Алису» в пятом матче предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди женщин. Встреча проходила в Тольятти и завершилась со счетом 38:16. При этом наставник «Лады» Алексей Алексеев считает, что можно было забивать и больше.

- На встрече с журналистами оба спикера (уфимец Николай Терновой и тольяттинец Алексей Алексеев) сошлись в одном – и тот, и другой насчитали с десяток моментов, в которых их подшефные должны были забивать еще. Реализация, по единодушному мнению тренеров, в этой встрече оказалась не на должной высоте, - рассказали в пресс-службе тольяттинского клуба.

После пяти сыгранных матчей «Лада» расположилась на пятой строчке с восьмью очками. Лидируют в чемпионате ЦСКА и «Астраханочка», которые набрали по 12 очков. Однако у обеих команд на одну игру больше. Чемпион последних лет «Ростов-Дон» на третьей позиции с 10 очками после пяти матчей.