В Самарской области объявлен в розыск 13-летний Максим Галкин

Мальчик вышел со школы в пятницу, с тех пор его никто не видел Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Самарской области объявлен в розыск 13-летний подросток Максим Галкин. Ориентировку на своей странице в соцсетях разместило региональное подразделение отряда "Лиза Алерт".

Мальчик пропал 9 октября из села Богатое, с тех пор никто не знает, где и он находится и что делает.

- Он вышел из школы и домой не вернулся. С собой у него был черный ранец. По характеру замкнут. Может представиться Ивановым, - пишут в соцсетях о Максиме.

Подросток ростом 150-160 см, худощавого телосложения с русыми волосами и карими глазами, на подбородке - ямочка.

В день исчезновения Максим был одет в голубую ветровку, темные джинсы, черные туфли, на голове - красная кепка.

Волонтеры просят всех, кто знает что-либо о том, где сейчас мальчик и все ли с ним в порядке, звонить на горячую линию 8-800-700-54-52 или на номер 112.