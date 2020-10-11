Стало известно, сколько человек умерли от коронавируса в октябре в Самарской области

Ситуация вновь становится жестче

В Самарской области с начала октября скончались 16 пациентов с коронавирусом. Это данные за 11 дней - и сюда включаются только случаи, когда диагноз был поставлен официально и подтвержден анализами. За предыдущие 10 дней умерли 19 человек - речь идет о последней декаде сентября.

Всплеск был 2 и 3 октября, в эти дни соответственно умерли 5 и 4 человек. При этом в социальных сетях о смертях сообщают гораздо чаще: если судить по свидетельствам очевидцев, смертельные случаи наблюдаются среди пожилых людей, больных пневмонией. Многие не успевают получить медицинскую помощь. О том, как долго приходится ждать скорую помощь, мы уже рассказывали в материале.

Сейчас власти заявили о создании дополнительных бригад скорой и мобильной помощи. В больницу Середавина обещают купить новый томограф, чтобы было меньше очередей на исследования.

Всего за последние сутки в регионе заболели 125 человек, это одна из самых больших цифр за последнее время. Всего заразились 12930 человек, выздоровели 10132 пациента.