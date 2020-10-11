Самарские чиновники рассказали, когда школы могут перейти на дистанционное обучение

Родители переживают насчет внеплановых каникул и дистанционного обучения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области каждый день выявляют более сотни новых больных коронавирусом. Кроме того, в регион "пришли" сезонные ОРВИ и грипп. Болеют и взрослые, и дети. Традиционно родители школьников начинают нервничать: к чему все это ведет? Власти объявят внеплановые каникулы? Закроют классы на карантин? Переведут все школы на дистанционное обучение, как это было весной?

Пока что чиновники обещают не вводить новых ограничений, если население будет ответственно относиться к своему здоровью и носить маски в общественном транспорте и торговых точках. Школы в регионе на данный момент продолжают работать в штатном режиме.

- Вопрос о проведении внеплановых каникул или о переводе детей на дистанционное обучение будет рассматриваться только после поступления соответствующих рекомендаций от Роспотребнадзора, - говорят в министерстве образования и науки Самарской области.

На данный момент при выявлении коронавирусных больных в школах принимают "точечные" меры: закрывают либо один класс, если речь идет о заболевшем ученике, либо школу, если болезнь вышла за пределы одного класса.

По данным горадминистрации, из-за COVID-19 на карантин пришлось закрыть 21 класс и 2 школы. Но после дезинфекции и двухнедельной самоизоляции для больных и контактных ученики и учителя вновь приступают к привычному режиму работы.

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