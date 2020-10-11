Машины - в крошево: в Зеленой зоне Тольятти столкнулись "Калина" и "Приора"

На Лесопарковом шоссе в Тольятти произошла очередная авария
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Около половины 11 вечера 10 октября в Тольятти на Лесопарковом шоссе столкнулись две легковушки, в результате пострадали 3 человека.
- По предварительным данным, водитель "Лады Калины" нарушил правила расположения транспортного средства, из-за чего и произошла авария, - говорят в областном МВД.
"Лада Калина" столкнулась с "Приорой", за рулем обеих машин были довольно молодые водители - им по 24 года.
В аварии травмы получили трое: водитель и два пассажира из "Лады Калины". Бригады "Скорой помощи" отвезли из в больницу, где пострадавшего водителя госпитализировали, а его пассажирам оказали первую помощь и отпустили лечиться дальше по домам.
Всего за прошедшие сутки, по данным полиции, в регионе зарегистрировано 11 ДТП, в которых два человека погибли, еще 13 получили травмы различной степени тяжести.