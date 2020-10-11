В Самаре прошел финал конкурса "Первый шаг"

Председатель жюри - Сергей Ефимов, директор Региональной производственно-технической дирекции ВГТРК. Фото: bramtech.ru
В Самаре прошел финал Всероссийского конкурса "Первый шаг" - он проводится второй год подряд. Участники предлагают свои варианты развития радио и телевидения.
Заявки принимались еще в марте, сам конкурс и подведение итогов проходил в дистанционном режима - по видеоконференции.
В числе финалистов оказались команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Томска, Волгограда, Чебоксар, Шахт, Кирова и Таганрога. Жюри, которое состояло из руководства крупнейших федеральных и региональных каналов, в итоге выбрало трех победителей.
Команда из Чебоксар, занявшая третье место, придумала устройство, которое может передавать радио, телевизионный и интернет-сигналы без всяких проводов.
Второе место отдали участникам из Томска - они, наоборот, предложили использовать провода, точнее, сети питания для улучшения качества и скорости сигнала.
Победителями стала команда из Санкт-Петербурга, которая разработала приемник, который способен перевести радио из аналога в "цифру"
Специальный приз от Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики вручат московской команде за разработку, которая поможет улучшить цифрового и IP-контента.