В Самаре прошел финал конкурса "Первый шаг"

Председатель жюри - Сергей Ефимов, директор Региональной производственно-технической дирекции ВГТРК. Фото: bramtech.ru

В Самаре прошел финал Всероссийского конкурса "Первый шаг" - он проводится второй год подряд. Участники предлагают свои варианты развития радио и телевидения.

Заявки принимались еще в марте, сам конкурс и подведение итогов проходил в дистанционном режима - по видеоконференции.

В числе финалистов оказались команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Томска, Волгограда, Чебоксар, Шахт, Кирова и Таганрога. Жюри, которое состояло из руководства крупнейших федеральных и региональных каналов, в итоге выбрало трех победителей.

Команда из Чебоксар, занявшая третье место, придумала устройство, которое может передавать радио, телевизионный и интернет-сигналы без всяких проводов.

Второе место отдали участникам из Томска - они, наоборот, предложили использовать провода, точнее, сети питания для улучшения качества и скорости сигнала.

Победителями стала команда из Санкт-Петербурга, которая разработала приемник, который способен перевести радио из аналога в "цифру"

Специальный приз от Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики вручат московской команде за разработку, которая поможет улучшить цифрового и IP-контента.