В Самарской области число заболевших коронавирусом "перевалило" за 13 тысяч человек

Врачам все сложнее справляться с потоками пациентов: к коронавирусным больным прибавились люди с простудой и гриппом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в сутки делают около пяти тысяч тестов на коронавирус, в последнее время они выявляют более сотни заболевших в день. По последним данным, число больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 в регионе превысило отметку в 13 тысяч человек.

За последние сутки коронавирус в Самарской области подтвердился у 127 человек. Всего по России за сутки получено 13634 положительных теста на ковид. Больше всего заболевших - в Москве (4501), Санкт-Петербурге (528) и Московской области (419). В общем рейтинге по числу заболевших за сутки по стране Самарская область опустилась на 28 место.

Напомним, самарские власти делают все, чтобы не возвращаться к ограничениям, которые приходилось вводить этой весной. Общественные пространства регулярно дезинфицируются, в транспорте и торговых точках все строже следят за соблюдением масочного режима. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил: жесткий контроль, штрафы и временная приостановка работы организаций-нарушителей нужны как раз для того, чтобы держать ситуацию с распространением вируса в регионе. В противном случае придется возвращаться к ограничениям, которые весной никому не понравились.

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