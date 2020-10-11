У самарцев еще есть время насладиться хорошей погодой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики сделали прогноз на начало рабочей недели с 12 октября 2020 года в Самаре и области.

Кажется, осень продолжит радовать жителей региона хорошей погодой. Во всяком случае, первый рабочий день будет довольно теплым.

По данным Приволжского УГМС, нас ожидает переменная облачность, погода будет сухой, температура воздуха - 14-19°C. И даже ветер будет дуть южный по скоростью 5-10 м/с.

- По сведению Гидрометцентра России во второй декаде октября средняя температура воздуха ожидается на 5 градусов выше нормы, - сообщают также в Приволжском УГМС.

В предыдущие дни сухую и теплую погоду жителям Самарской области обеспечивал обширный антициклон, центр которого находится в Казахстане. Из-за него же у регионе ощущаются довольно большие перепады ночной и дневной температуры. К примеру, в ночь с воскресенье на понедельник столбики термометров могут опуститься до -2°C.

Как долго антициклон будет радовать самарцев хорошей погодой, синоптики пока не сообщают.