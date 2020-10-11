Каждый пятый больной коронавирусом в Самарской области не знает, что он инфицирован

Ношение маски и дезинфекция рук поможет снизить риск заражение ковидом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки подтверждено 127 случаев заболевания коронавирусом.

Как обычно, львиная доля ковидных больных - это люди, которые пришли к врачам с признаками ОРВИ или пневмонии, тесты показали коронавирус у 74 таких пациентов за прошедшие сутки.

Еще 15 человек с COVID-19 - это родственники, друзья и коллеги больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которая передалась от одного к другому при личном контакте.

Интересно, что в регионе растет число бессимптомных больных. За сутки таких выявлено 38 - это почти 30% от общего числа заболевших. То есть каждый 4 или 5 житель региона, зараженный коронавирусом, не знает о своей болезни и может невольно заразить кого-то еще. Таких пациентов медики выявляют при профилактических осмотрах.

Именно поэтому самарские власти настаивают на безоговорочном соблюдении масочного режима - скрытая опасность может находиться совсем рядом.

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