На месте ГПЗ-4 в Самаре хотят построить небоскребы

Территорию бывшего завода уже расчистили, там строят деловой центр, где потом разместят IT-парк. Появятся ли рядом небоскребы? Фото: Google. Карты.

В Самаре строительная компания разработала проект по освоению территории Октябрьского района, точнее того участка, где ранее располагался Четвертый государственный подшипниковый завод - в границах улиц Мичурина, Луначарского и Московского шоссе.

Как сообщает "Волга-Ньюс", застройщик уже обратился в горадминистрацию за выдачей разрешения на многоэтажную жилую застройку. Предполагается, что на месте завода появятся небоскребы высотой в 250 метров. Если считать, что стандартный этаж имеет в высоту где-то 2,8 метра, но получается, что речь идет о строительстве 89-этажного здания.

Проект своими глазами увидеть жители города могут с 20 по 26 октября на экспозиции, которую разместят в холле первого этажа департамента градостроительства Самары (ул.Галактионовская, 132). Публичные слушания по обсуждению этого проекта запланированы на 26 октября.

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