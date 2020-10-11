Вспышка коронавируса в Тольятти: за сутки ковид нашли у 47 человек

В больницах Самары и Тольятти - все больше пациентов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Оперативный штаб рассказал, где и сколько больных коронавирусом выявлено за сутки. Напомним, всего анализы подтвердили COVID-19 у 127 человек за день.
- 50 из них - это жители Самары, - рассказали в оперштабе. - 47 случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Тольятти, 10 - в Сызрани.
С чем связано резкое увеличение числа ковидых пациентов в автограде, пока не ясно. За день до этого в статистику попали лишь 4 человека с положительными результатами тестов на COVID-19.
В остальных городах и районах Самарской области выявлены единичные случаи заболевания коронавирусом: 4 факта в Ставропольском районе, по 3 - в Клявлинском и Кошкинском районах, по 2 - в Октябрьске, Хворостянском, Безенчукском и Елховском районах и по одному новому случаю ковида в Похвистневском и Челно-Вершинском районах.
Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 13057 случаев коронавируса.
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