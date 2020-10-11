В Самарской области коронавирус смогли победить более 10 тысяч человек

80% заболевших коронавирусом смогли справиться с болезнью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 10 186 пациентов смогли победить коронавирус - анализы показали у них отрицательные результаты на ковид, и врачи признали их здоровыми.

За сутки таких счастливчиков в Самарской области зарегистрировано 54:

- 20 из них проходили лечение в стационарах в Самаре, Тольятти, Кинеле, Кинель-Черкассах, Безенчуке, Новокуйбышевске, а также в Волжском районе, - рассказали в оперативном штабе. - Еще у 34 человек болезнь протекала в легкой форме и они лечились амбулаторно.

С начала пандемии в Самарской области зафиксировано 13 057 случаев коронавируса. 80% пациентов смогли победить болезнь, 207 человек погибли. За прошедшие сутки новых смертей не зафиксировано.

В настоящее время в регионе под наблюдением врачей остается 141 пациент. В том числе медики наблюдают за состоянием здоровья губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Напомним, 9 октября он объявил, что получил положительный тест на ковид, поэтому 2 недели будет соблюдать самоизоляцию. Заразился ли кто-то из родственников и коллег главы региона, пока не сообщается.

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