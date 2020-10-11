В Тольятти в женской сумочке нашли "крокодила"

Шприц с наркотиком изъят и будет уничтожен Фото: ГУ МВД России по Самарской области

39-летняя жительница Тольятти попалась полицейским с наркотиком в сумочке. Причем не с каким-нибудь, а с дезоморфином.

Когда-то этот вид наркотика убивал тысячи людей, его изготавливали кустарным способом прямо в квартирах из лекарств, купленных в ближайших аптеках. Называли его "крокодилом". Наркотик разрушал организм и люди начинали гнить заживо. Чтобы помешать наркоманам покупать необходимые ингредиенты, в России ввели рецепты на кодеиносодержащие препараты. После этого число потребителей "крокодила" снизилось в разы.

- В результате личного досмотра в присутствии понятых у жительницы Тольятти из сумочки достали медицинский шприц с веществом светлого цвета, - рассказали в областном МВД об обстоятельствах задержания. - Согласно результатам исследования, изъятое вещество является наркотическим средством – дезоморфином, массой по сухому остатку 0,237 грамма, что относится к значительному размеру.

Задержанная владелица "крокодила" ранее в поле зрения силовиков не попадала, но теперь ей грозят серьезные неприятности. В полиции возбудили уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение и перевозка или изготовление наркотиков", санкции этой статьи предусматривают разные виды наказания: штраф до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, а также реальное лишение свободы на срок до 3 лет.

Что касается "крокодила", то его изъяли. После вынесения приговора его бывшей "хозяйке" наркотик будет уничтожен.