Пенсионерка из Сызрани вынуждена скитаться по электричкам из-за сына-инвалида

Зимой женщина скитается по электричкам, чтобы не возвращаться домой Фото: Архив "КП"

Пенсионерка из Сызрани вынуждена бежать из собственного дома из-за буйного сына-инвалида. Как пишет "Маленькая Сызрань", у женщины есть своя квартира, но с ней вместе живет сын, который страдает алкоголизмом. Когда в очередной раз он начинает пить, то становится не совсем адекватным: кричит, разбивает вещи, поднимает руку на собственную мать.

Вызов полиции проблему не решает: поскольку сын - инвалид, ему нужны особые условия содержания, у стражей порядка, видимо, нет вариантов, как повлиять на него

А мужчина продолжает отбирать у пожилой сызранки пенсию и пропивать ее. Если деньги приходят на банковскую карту, он преследует мать до тех пор, пока не получит то, что ему нужно.

В дни, когда сын начинает пить, женщина собирает вещи, берет постельные и туалетные принадлежности, после чего уходит из дома. Бывает, что ночует у знакомых и соседей.

Летом, если погода позволяет, пенсионерка проводит как можно больше времени на открытом воздухе. С наступлением холодов - перебирается в электрички. Чаще всего садится в те, что идут до Самары, а потом обратно.