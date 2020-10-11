Для Самары заказали новогодние украшения со "Смешариками" за 21 млн рублей

Это изображение остальных светящихся фигур, которые заказчик хочет разместить в Самаре Фото: Госзакупки

В Самаре объявлен конкурс на украшение города к Новому году. Заказчик - "Самарагорсвет" - готов заплатить крупную сумму за изготовление различных светящихся конструкций.

Есть и необычные пожелания. Кроме прочего, заказчик просит изготовить 5 персонажей из мультсериала "Смешарики", которые должны быть не просто святящимся украшением, а интерактивной игрушкой с использованием технологий дополненной реальности:

- Технология должна позволять при наведении камеры смартфона на изделие на выбор воспроизводить любой из пяти анимированных трехмерных изображений персонaжей в движении с соответствующим звуковым сопровождением, - объясняет заказчик.

При этом предполагается, что через смартфон с персонажем можно будет как-то взаимодействовать, плюс делать с ним фотографии и видео неограниченное количество раз.

Заявки на поставку чудо-украшений принимаются до 26 октября, начальная (максимальная) сумма контракта - 21 млн рублей. От этой суммы торги пойдут на понижение. 28 октября начнется оценка и рассмотрение полученных заявок.