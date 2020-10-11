Более сотни самарских пожарные два часа тушили полыхающий склад в Куйбышевском районе

Чтобы справиться с огнем, потребовалось два часа Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Сегодня в Самаре пожарным пришлось тушить горящий склад, ЧП был присвоен повышенный ранг опасности. По данным открытых источников, в горящем здании могла быть продукция двух компаний - производителя тротуарной плитки и фабрики по производству мебели.

- К нам сообщение о возгорании на ул.Камышлинской, 28 поступило в 18.35, - рассказывают в областном МЧС. - На место сразу направили пожарные расчеты, к моменту их прибытия огонь охватил уже площадь в 200 квадратных метров.

К тушению пожара привлекли 39 единиц техники и 110 человек, остановить распространение огня удалось лишь спустя полтора часа, а ликвидацию возгорания объявили в 20.28. Но и сейчас на месте продолжаются работы: пожарные заливают пепелище, чтобы от случайно искры пламя не вспыхнуло вновь.

Причины возгорания теперь предстоит установить специалистам. К счастью в ЧП никто не пострадал.