В Жигулевске двое подростков ушли в кино и пропали на сутки

К розыску пропавших подростков подключили разные подразделения полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше суток в Жигулевске полиция искала двух 16-летних подростков. Павел Т. и Таня Б. сказали, что идут в кино, но время шло, фильм уже давно должен был закончиться, а домой никто из них не возвращался.

Обеспокоенные взрослые сначала пытались найти парочку своими силами, потом обратились в полицию. Фотографии Паши и Тани раздали всем наружным службам, к поискам привлекли сотрудников ПДН, участковых, силовик "прочесали" все укромные местечки, где любят скрываться молодые люди, поговорили со знакомыми и друзьями "потеряшек". В итоге парень с девушкой нашлись.

- Противоправных действий в отношении них не совершалось, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД.

Теперь силовик будут выяснять, почему дети ушли из дома: дело тут в подростковом бунте, жажде романтических приключений или это побег от жестокого обращения.