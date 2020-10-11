В Самарской области полицейские поймали беспредельшиков, сливающих бензин с чужих машин

Потерпевшая вечером заправила полный бак, а с утра не смогла уехать на работу - потому что бензина не было Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Исаклинском районе полицейские смогли выйти на след двух парней, которые сливали бензин с чужих машин.

- Женщина с мужем вечером возвращались из гостей, они заехали на заправку, залили полный бак, потом припарковались возле дома. А на утро не смогли уехать на работу, потому что бензобак был пустой, - рассказывают в областном МВД.

Полицейские смогли выйти на двух подозреваемых. Одному из них 20 лет, второму - 16. Когда к первому домой пришли полицейские, он не стал отпираться и заявил: да, денег на бензин не было, а с другом они уж очень хотелось прокатиться. Вот и слили бензин с чужой машины.

В итоге на совершеннолетнего подозреваемого возбудили 2 уголовных дела: за кражу, плюс за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность, теперь ему грозит до 5 лет реального лишения свободы.