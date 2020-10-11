"Я хлебом пахну, жар печей согревает мне кровь": хлебопеки из Самары стали героями клипа

Вот в таком кадре засветились и самарцы

Самарские хлебопеки и даже генеральный директор Самарского хлебозавода №5 стали героями клипа, который сняли совместно в Санкт-Петербурге и Самаре. Модное слово коллаборация - это как раз об этой работе. Клип выпустили к дню работника сельского хозяйства. Снят он на кавер песни Мой рай певицы Максим, слова написал грузчик-экспедитор завода "Каравай" Денис Ткач.

Героями клипа стали и сотрудники Самарского хлебозавода №5 Роман Макаров, Игорь Наумов и Александр Ментов. Они снимаются в забавном моменте клипа, немного напоминающем рекламу Сникерса. Здесь в кадре на фоне хлебопечей появляются балерины. Впрочем, лучше посмотрите на креативную работу хлебопеков сами.

- Главная мысль видео, что заводчанин, пекарь – не вымирающий, а редкий вид, уважаемая и очень важная профессия. Именно эти люди радуют жителей многих городов вкусной и качественной продукцией, заступая на ночные смены, работая в горячих цехах, загружая и отправляя ежедневно тонны продукции в сетевые магазины, - объясняют задумку авторы клипа.

В общем, подарок к празднику получился довольно забавным. Кстати, это не первый клип, который снимают сотрудники самарского хлебозавода. До этого они устроили жаркие танцы в цеху.