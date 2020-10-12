В полиции рассказали, кем оказался чапаевский грабитель с молотком

Мужчину нашли в ночлежке

В Чапаевске арестовали мужчину, который с молотком наперевес ограбил магазин в этом небольшом городе и исчез. Продавщица сразу вызвала полицию и рассказала, что агрессивный посетитель унес из кассы 18 тыс. рублей.

Как рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области, личность воришки выявили достаточно быстро, но вот задержать его оказалось непросто. Где живет мужчина с молотком, не знал никто. Полицейские организовали поиски и через некоторое время все-таки нашли преступника в одном из заброшенных зданий города.

Задержали его в то время, как он спал в ночлежке и не ожидал визита правоохранителей, так что обошлось без сопротивления. Теперь мужчина спит в СИЗО и ждет разбирательства по уголовному делу.