В Самаре грабитель вынес из квартиры два телевизора и детские сережки

Поймать грабителя помогла служебная собака

В Самаре задержан 29-летний грабитель, который вынес из квартиры своей знакомой сотовый телефон, два телевизора и две пары детских сережек. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию заявила 34-летняя женщина, хозяйка квартиры. Она обнаружила пропажу, вернувшись домой. Прибывшие на место полицейские выяснили, что злоумышленник мог покинуть помещение через окно. Как выяснилось, в доме проживал знакомый женщины, который после инцидента не выходил на связь.

На место прибыла кинологическая служба, собака взяла след и довела полицейских до проезжей части около дома.

Установив личность подозреваемого, полицейские задержали его в Кировском районе. Свою вину он не отрицал, что похищенное вынес через окно и продал. Ранее мужчина уже был судим за кражи, грабеж, разбой и незаконный оборот наркотиков. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.