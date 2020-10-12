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Общество

В Самарской области полицейские выявили нарушение авторских прав на 1 млн рублей

Житель Чапаевска продал контрафактное программное обеспечение
Вячеслав СОРОКИН
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Ущерб составил более 1 млн рублей

Ущерб составил более 1 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Чапаевске Самарской области полицейские выявили факт сбыта контрафактного программного обеспечения, сообщили в ГУ МВД России региона.

Ранее судимый 29-летний местный житель незаконно продал программное обеспечение - систему трехмерного проектирования. Программа принадлежала одной из компаний, которая заявила, что из-за несанкционированной продажи ущерб составил более 1 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Продавцу грозит до шести лет лишения свободы.