В самарских вузах стартовала Школа управления рисками ВТБ

Цель проекта – подготовить современных риск-андеррайтеров и риск-менеджеров

ВТБ открыл новый учебный год в Школе управления рисками. Образовательную программу, подготовленную совместно с Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ), в этом году пройдут более 300 студентов и выпускников трех вузов губернии – Самарского университета, СГЭУ и ПГУТИ. Участники, которые успешно проявят себя на курсе и сдадут итоговый экзамен, получат возможность присоединиться к команде блока рисков банка ВТБ.

Цель проекта, реализуемого ВТБ совместного с Высшей школы экономики, – подготовить современных риск-андеррайтеров и риск-менеджеров. Для этого создана уникальная онлайн-площадка, на базе которой сотрудники банка и практики-эксперты НИУ ВШЭ с сертификатами CFA и FRM проводят занятия. Очные встречи будут проходить на площадке «Точка кипения» Самарского университета. Обучение продлится до декабря 2020 года. Оно является бесплатным для всех участников.

В этом году набор в школу проводился по двум направлениям – «количественный риск-менеджмент» с углубленным изучением финансовой эконометрики и основ моделирования, и «кредитный анализ», где студенты более подробно остановятся на вопросах анализа финансовой отчетности и оценки кредитоспособности предприятий.

«Цифровизация жизни и использование новейших информационных технологий требуют от банков современных решений, в том числе в сфере управления рисками. Поэтому сегодня нам нужны молодые специалисты не просто с хорошими оценками в дипломе, а обладающие практическими навыками в соответствии со стандартами и требованиями банка. Мы разработали уникальный формат подготовки креативных профессионалов в области риск-менеджмента, чтобы помочь раскрывать их интеллектуальный потенциал. Программа обучения в прошлом году была достаточно сложной для самарских студентов, но вместе с тем интересной и увлекательной. Не менее продуктивным будет и наш новый курс, который, уверен, для некоторых участников станет отправной точкой карьерного роста в нашем банке», - прокомментировал Максим Кондратенко, член правления ВТБ.