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Коронавирус Covid-19

В Самарской области выявили 129 новых случаев заражения коронавирусом

Также в регионе умерли еще два пациента с COVID-19
Вячеслав СОРОКИН
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В Самарской области с начала пандемии выявили 13 186 заразившихся

В Самарской области с начала пандемии выявили 13 186 заразившихся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным на понедельник, 12 октября, было зафиксировано 129 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В целом по стране выявлено 13 592 новых случая в 84 регионах. Всего в России нашли 1,3 млн заразившихся.

В Самарской области с начала пандемии выявили 13 186 заразившихся. Из них более 10 тысяч вылечились, в том числе 30 - за прошедшие сутки.

В общей сложности в регионе всего умерли 209 человек, зафиксировано два новых летальных случая.