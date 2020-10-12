В Самарской области выявили 129 новых случаев заражения коронавирусом

В Самарской области с начала пандемии выявили 13 186 заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным на понедельник, 12 октября, было зафиксировано 129 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В целом по стране выявлено 13 592 новых случая в 84 регионах. Всего в России нашли 1,3 млн заразившихся.

В Самарской области с начала пандемии выявили 13 186 заразившихся. Из них более 10 тысяч вылечились, в том числе 30 - за прошедшие сутки.

В общей сложности в регионе всего умерли 209 человек, зафиксировано два новых летальных случая.